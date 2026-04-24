山口県が選定を目指す国の「GX（グリーン・トランスフォーメーション）戦略地域」について、経済産業省は24日、1次審査の合格に相当する「有望地域」に選定したことを県側に通知しました。GX戦略地域は、産業構造の転換に向け、アンモニアなどの新たな脱炭素産業の集積を補助金の集中投下や規制緩和により国が重点的に支援する地域です。また併せて、国家戦略特区に指定される可能性もあります。県は2月、コンビ