手塚治虫が描いた名作漫画「リボンの騎士」を原案とするNetflix映画「THE RIBBON HERO リボンヒーロー」が、2026年8月に世界独占配信されることが決定しました。あわせてティザービジュアルやメインスタッフ陣が解禁され、アニメファンの間で早くも大きな話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■意味深な予告からの解禁！「すっごい面々」なクリエイター陣本作の公式Xでは、4月17日に主人公