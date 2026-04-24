中国・広東省の深セン湾口岸の出境審査で、フランス人観光客が「台湾は中国のもの」と語る映像が話題になっている。複数の中国メディアが報じた。映像では、審査官に「フランスに戻るのですか？」と聞かれた高齢の白人男性が、流ちょうな中国語で「私たちは香港に行って、それから台湾に行きます」と応じ、少し間を置いて「台湾は中国のものです」と話す様子が映っている。審査官は「その通り。台湾は中国の神聖で不可分の領土の一