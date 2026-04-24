6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を27日にリリースする。それに先立って、タイトル曲は「You, You」のMVティザーが公開された。【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU今回公開されたティザーでは、6人の少年のまぶしいビジュアルが視線を圧倒する。キュートな表情とポーズで画面いっぱいに映し出されたTWSの爽やかな魅力が、強烈なときめきをもたらす。どこかへ向かって息を