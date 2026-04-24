総務省は今年度、市町村の課題に助言などを行う「地域力創造アドバイザー」を活用する自治体に対して財政支援を拡充する。最長３年間だった特別交付税の交付期間を最長でさらに３年間延長する。市街地活性化や地場産品の開発、自治体経営改革など幅広い分野で活用を促す狙いがある。地域力創造アドバイザーは、地域経済や観光振興など各分野に知見がある専門人材を総務省が登録し、助言を求める市町村が直接連絡を取れるように