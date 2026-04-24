静岡、神奈川両県の集合住宅を中心に、今年に入り１０００個超の水道メーターが盗難被害にあっている。多くが、空き室の公営住宅で起きており、被害の発覚を遅らせる狙いがあるとみられる。メーターに銅が使われているため、売却目的とされ、警察が窃盗事件として捜査している。（静岡支局中島和哉、横浜支局児成優真）静岡市と静岡県の公営住宅約１５００戸が並ぶ「安倍口団地」。３月２４日に水漏れの連絡を受けた市職員