お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）と池谷和志（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。吉本初の快挙を明かす場面があった。芸歴23年目だというジョイマン。千原ジュニアとも付き合いは長いが、一緒に飲むのは初めてだという。ジュニアから最近の状況を聞かれると、高木は「最近は営業にすごい出させてもらっていて」と応じた。すると、ジュニアも「だって、吉本で1位な