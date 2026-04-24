サントリーサンバーズ大阪は24日、郄橋藍選手ら4選手が今シーズンをもって退団することを発表しました。退団するのは日本代表を務める郄橋選手と小川智大選手、またデアルマス アライン選手、 藤中颯志選手の4人です。郄橋選手は2020年に日本代表初選出されると、2021年の東京五輪では全試合スタメン出場し、29年ぶりのベスト8入りに貢献。日本体育大学に在籍しながら、2021年12月にはイタリア・セリエAのパラヴ