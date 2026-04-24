こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月24日は、一日中つけても抜群に快適に過ごせるようシルエット改良が施された、Appleの最新イヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻