Photo: 小林ユリ ROOMIE 2026年2月22日掲載の記事より転載 ノートや手帳を使っていて、「最新のページに一瞬で飛べたらいいのに」と思うことがよくありました。ふせんを貼れば目印にはなるけれど、紙が飛び出す感じや、見た目がごちゃっとするのが少し気になる……。そんな小さなモヤっとを解消してくれたのが、サンスター文具の「ツメカケ」でした。ページの端っこにパチン