ブラックバーン大橋祐紀が躍動海外サッカー、英2部ブラックバーンに所属する29歳の日本代表FW大橋祐紀が、現地22日に行われたリーグ戦（対シェフィールド・ユナイテッド）で2得点を奪い、3-1の勝利に貢献した。今季10得点と、二桁の大台に到達。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）に向けた強烈なアピールが注目を浴びている。スタメン出場した大橋は前半12分、MF森下龍矢からの縦パスを受けて先制点を奪取。同32分に森下の