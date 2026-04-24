クラシル（299A、東証グロース）。レシピ動画サービス「クラシル」の運用が柱。一昨年12月に上場。2025年10月に社名をdelyから変更。創業者社長:堀江裕介氏は、我が母校:前橋高校の後輩。慶応大学在籍中に起業。【こちらも】日本ホスピスHDの立ち位置や収益動向を、株価は反映しきれていない!?上場前期2024年3月期「41.95％増収、12.6％営業増益」-上場初決算25年3月期「32.4％増収、13.8％増益」。今26年3月期は「30.8％増収