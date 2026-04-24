原油高を受け、航空株の見方が改めて問われている。JALとANAは、5月1日から6月30日発券分の国際線（旅客）燃油サーチャージを見直した。【こちらも】決算シーズンで見極めたい3つの論点 「AI投資」「株主還元「内需の行方」またJALは、国際貨物のサーチャージについて、通常ならより高いゾーンに当たるものの、中東情勢を受けた政府補助を反映し、実際の適用水準は1段低いゾーンに抑えると発表するなど、急激なコスト増への