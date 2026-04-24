三菱自動車は、ベトナムにおける2025年度の小売販売台数が過去最高を更新したと4月23日に発表した。販売台数は前年比11.7％増の4万8,096台となり、2年連続で最高記録を達成した。【こちらも】（三菱自動車）の記事一覧はこちら市場シェアも前年度の13.3％から14.9％へ拡大した。ベトナム市場の需要拡大を背景に、同社の存在感が一段と高まっている。■主力MPVが販売を牽引主力のMPV「エクスパンダー」シリーズは1万9,731台を