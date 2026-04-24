メルセデス・ベンツ日本は、Eクラスに特別仕様車「Night Edition」を追加したと発表した。外観と内装に専用装備を採用し、個性と高級感を高めたモデルである。全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて本日より発売を開始した。【こちらも】（メルセデス・ベンツ）の記事一覧はこちら今回の「Night Edition」は、セダンおよびステーションワゴンに設定される。ブラックを基調としたデザインが特徴で、スポーティ