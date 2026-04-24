雨は多くの植物にとって生育するために欠かせない存在であり、長らく地中に埋まっていた種子が雨によって発芽し、成長するということがよくあります。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームが、米を実らせる稲の種子は「雨音」を感知すると発芽が早まることを明らかにしました。Seeds accelerate germination at beneficial planting depths by sensing the sound of rain | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articl