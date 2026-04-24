日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２４日、Ｕ―１９（１９歳以下）日本代表が５月３１日から６月１３日までフランスで開催される第５２回モーリスレベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することが決定したと発表。出場チーム、マッチスケジュールが合わせて決定した。ＪＦＡの山本昌邦技術委員長は２０日、北中米Ｗ杯にＵ―１９日本代表をトレーニングパートナーとして帯同させることを報告した。そのため同時期には、