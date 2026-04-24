ミラノ・コルティナ五輪のスキーとスノーボードで活躍した選手らが２４日、都内で行われた「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓＳｎｏｗＡｔｈｌｅｔｅｓｏｆｔｈｅＹｅａｒ２０２５-２０２６」に出席した。エイブルは、２０１６年から全日本スキー連盟（ＳＡＪ）に在籍するスノーアスリートを支援している。会場には、女子ビッグエアを制した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら金メダリスト４人を始め、銀メダリスト２人