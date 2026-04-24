飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。オープニングの1Rを制したのは地元のエース、篠原睦（48）。3周目で先頭に立ち、悠々と押し切った。「流れとしては最高」と、まずはホッとした表情。車は優勝した前節の飯塚ミッドナイトから変えていない。「だから日が落ちた方がいいと思う。乗りやすさは変わらない」。後半戦の方が、より真価を発揮しそうだ。「いいレースをして、みんなで盛り上げたい」。飯塚をけん