BS12の番組『ハワイに恋して！』と連動したイベントが、ゴールデンウィークの横浜で開催される。三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎と番組ナビゲーターの内野亮が、横浜高島屋（※高＝はしごだか）のハワイフェア「Fresh!Fun!HAWAI’’I 2026」（4月29日〜5月6日開催）に登場し、スペシャルステージでトークや企画を展開する。山下と内野は同フェア内「ハワ恋！スペシャルステージ」に出演し、クッキング企画を交えながら軽妙