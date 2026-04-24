自民党の中曽根弘文憲法改正実現本部長は24日の党会合で、改憲論議を巡り衆院側で先行する緊急事態条項の創設と、参院側の中心テーマとなっている参院選「合区」解消に関し「国会として方向性をまとめないといけない」と意欲を示した。