NFLドラフト会議が23日（日本時間24日）、米ペンシルベニア州ピッツバーグで開幕し、各チームが1巡目の指名を行った。全体1位はレイダーズが、インディアナ大QBフェルナンド・メンドーサを指名した。昨季、同大を初の全米王座に導いた司令塔。パス成功率72.0％、41TDに対し6インターセプトと、ミスの少ない安定したパフォーマンスが高く評価され、年間最優秀選手に与えられるハイズマン賞を受賞した。用意されたレイダーズの