サッカーの元ブラジル代表で、２００２年の日韓Ｗ杯優勝メンバーのリバウド氏が、２４日までに自身インスタグラムを更新。「私の胸は感謝の気持ちで溢れています」などとつづり、５４歳の誕生日を家族に祝ってもらった写真を複数アップした。背後に「５」と「４」の黒い風船が飾り付けられ、２つのケーキの前で笑顔を見せる姿は現役時代とはイメージが一変。ブラジル代表や、バルセロナで活躍した頃と比べると、かなり痩せた印