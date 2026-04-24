松本洋平文部科学大臣はきょう（24日）の会見で、先月開催されたWBC＝ワールドベースボールクラシックをネットフリックスが独占配信したことを受け、WBCの主催者に対して「より多くの国民が大会を見ることができるよう今後の配慮をお願いした」と明らかにしました。松本文科大臣はきょうの会見で、WBCが地上波では放映されず、有料配信のネットフリックスで独占配信となったことに対し、「国民のスポーツを見る機会について心配の