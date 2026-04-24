精糖メーカー大手のウェルネオシュガーが展開するオーラルケア素材「CI-Dextran mix」はこのほど、消費者庁への機能性表示食品の届出が受理された。CI-Dextran mixは世界で唯一同社が製造。サイクロデキストラン（CI）と砂糖原料由来のデキストランなどを含み、口腔内環境を科学的にデザインする次世代素材として注目されている。他のオーラルケア素材との最大の差別化ポイントは、砂糖存在下においても虫歯や歯周病の主な原因