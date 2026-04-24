昨季はプレミアリーグを制したものの、今季は開幕から調子が上がらないまま5位に沈んでいるリヴァプール。開幕前にFWウーゴ・エキティケやMFフロリアン・ヴィルツといったスター選手を複数加えたことを考えると、今の結果は納得できるものではないだろう。今季はひとまずトップ4入りを目指し、来季へ巻き返しの準備をしなければならない。英『Liverpool Echo』によると、チームをまとめる主将フィルジル・ファン・ダイクは今季の内