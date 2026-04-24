日本時間で6月12日に開幕を迎える北中米W杯。あと1カ月半と大会は迫っているが、各代表チームには負傷により出場が危ぶまれている選手たちがいる。『MARCA』は、出場に向けて時間との戦いを繰り広げている5人の選手たちを紹介している。スペイン代表からは2人。まずは先日、負傷が伝えられたバルセロナFWラミン・ヤマルだ。ラ・リーガ第33節セルタ戦で負傷したヤマル。検査により左足大腿二頭筋の負傷と診断された。これにより今季