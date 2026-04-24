元イングランド代表MFジェイドン・サンチョが今年夏に古巣であるボルシア・ドルトムントに復帰することを決断したとイギリスメディア『Sky』が伝えている。2017-18シーズンから4シーズン在籍したドルトムントでは主力選手として活躍し、それによって2021年7月にユナイテッドへのステップアップを果たした。しかし、ユナイテッド移籍後は個人成績が振るわず、エリック・テン・ハーグ元監督をはじめとした歴代指揮官と良好な関係を築