◇近畿学生野球春季リーグ第4節1回戦奈良学園大10―3阪南大（2026年4月24日GOSAND南港中央野球場）奈良学園大が4季連続48度目の優勝に王手をかけた。2回表に1点を先制されたが、直後に5番・北峯嵩流（4年、奈良大付）が中越え二塁打で出塁すると1死三塁で7番DH門野大和（3年、中京）が左中間を破る三塁打を放った。さらに、続く奥野太一（3年、鳥取城北）の三ゴロで勝ち越した。3回裏には暴投と6番・石井颯真（4年、八戸