ビデオ会議システム「Zoom（ズーム）」のロゴが自社のロゴと酷似しており商標権を侵害されたとして、日本の音楽用電子機器メーカー「ズーム」（東京）が、米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ社などにロゴ使用差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、米ズームに約1億6千万円、サービス販売代理店のNECネッツエスアイ（東京）に約1600万円の支払いを命じた。ロゴ使用差し止めは退けた。原告のズームは198