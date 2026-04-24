近年では政策金利が引き上げられており、その傾向は今後も継続すると考えられます。 政策金利の引き上げにより、生活に大きく影響するのが住宅ローンの返済額です。2024年3月に17年ぶりに引き上げられて以降、2025年12月までに4回引き上げられたことから「125％ルールが適用されるくらいに返済額が上がるのでは？」と懸念する人もいるでしょう。 今回は、政策金利の引き上げによって125％ルールが