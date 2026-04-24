自分の年金を受け取れる年齢になってから夫や妻が亡くなると、遺族年金の受け取れる金額が変わる場合があるため、遺族年金の条件や金額の求め方を知っておくことが大切です。また、必要書類も調べて用意しておきましょう。 今回は、自分が老齢年金を受け取れる年齢で配偶者が亡くなったとき、遺族年金と老齢年金を併給できるのかについてご紹介します。 遺族年金の全額と自分の年金の併給はできない可能性がある