バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』より「【抽選販売】HG 1/144 メッサーM01型(ガウマン機)」(3,740円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売となり、受付期間は2026年4月24日(金)12時〜2026年5月7日(木)15時となっている。2026年5月8日(金)当選発表、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 メッサーM01型(ガウマ