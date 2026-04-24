【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの熊田曜子が4月22日、自身のオフィシャルブログを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】43歳美人タレント、肉じゃが・こんがり焼けた鮭・ほうれん草の味噌汁・炊き込みご飯の4品◆熊田曜子、肉じゃがなど手料理披露熊田は「おうちごはん」と題した記事で、豚肉の肉じゃが、こんがり焼けた鮭、ほうれん草の味噌汁、炊きたての炊き込みご飯の計4品を披露。「昨日まで外食続きだっ