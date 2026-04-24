「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）を巡る新たな因縁が勃発した。「ウェブの投球は明確なメッセージだった」 サンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月24日、ホームのオラクル・パークでロサンゼルス・ドジャースと対戦し、0−3で敗れた。 この試合では、問題のシーンがあった。それは、ジャイアンツ3点ビハインドの6回の守備に起こった。 1死走者なしの場面で、ジャイアンツ先発ローガン・ウェブ投手（2