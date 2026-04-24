【POP UP PARADE 錦木千束 アフターパーリィ！Ver. L size】 【POP UP PARADE 井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size】 受注期間：4月24日～5月27日 9月 発売予定 価格：各8,800円 【POP UP PARADE 錦木千束＆井ノ上たきな アフターパーリィ！Ver. L size】 受注期間：4月24日～5月2