「MEST Fortune」Red ミックスウェーブは、Unique MelodyのユニバーサルIEM「MEST Fortune」を5月22日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は458,100円前後。「Red」と「Purple」の2色を用意し、各色100台のみの限定生産。 「MEST Fortune」Purple 10ドライバー構成のクアッドハイブリッド構成を採用。低域を担うダイナミックドライバー、明瞭度と解像度に優れるバランスド・ア