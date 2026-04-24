元「KAT―TUN」の上田竜也（42）が24日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。韓国旅行について明かした。番組では、ゲスト・上田の好きな食材が詰まった冷蔵庫の中にある鶏肉と今週のテーマ食材「ブロッコリー」を使って料理研究家でタレントの和田明日香と自由に料理。今回は韓国料理風の「ブロッコリーチーズタッカルビ」を作った。俳優の前田公輝と韓国を訪れた