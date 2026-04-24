お笑いタレントの紺野ぶるま（39）が24日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。所属事務所の先輩芸人、安田大サーカスのクロちゃん（49）の貯金額を“暴露”する一幕があった。紺野は同チャンネル内の企画「納言幸のやさぐれ酒場」にゲスト出演。お笑いコンビ、納言の薄幸とさまざまなトークで盛り上がった。その中でクロちゃんの話題になり、紺野は「クロちゃんと仲良くて」と切