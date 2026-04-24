保護猫ラオと不器用男さん（@lao0928）は、甘えん坊な元保護猫ラオくんの日常をSNSに投稿し、多くの猫好きに癒しを与えています。【写真】子猫時代のラオくん保護当初は手探りの日々でした猫と出会ったことで、人生が大きく変わった飼い主さん。猫愛が高じ、この春には「こねこのがっこう」と名づけたミルクボランティア活動を始めました。「猫に恩返しがしたい」と思ってミルクボランティア活動を開始2025年9月、飼い主さんは段