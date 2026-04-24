エンボディドAI大規模モデルを搭載したロボットがこのほど、北京市海淀区中関村大街にあるビル内のコンビニエンスストアに配備され、常態的なサービスを開始した。新華網が伝えた。このロボットは、店内で来店客へのあいさつや接客対応を行い、音声対話を通じて商品検索や販促キャンペーンに関する問い合わせに応じることができる。さらに、冷たい飲み物や調理済み食品などの商品を自律的に取り出し、受け渡すことも可能で、顧客の