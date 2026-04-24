数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見すると計算が大変そうに思えますが、数字の相性に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内に暗算で正解できるか挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。24 × 125 = □ ヒント：125という数字は、ある数字を掛けると「1,000」になります。その相棒となる数字が、24の中に隠れていませんか？答えを見