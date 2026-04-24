公道走行できないショーカーは明記を自動車技術総合機構（NALTEC）は2026年3月25日、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」「大阪オートメッセ」「オートメッセ in 愛知」の会場で行った、不正改造車を排除する取り組みの実施結果を発表しました。東京オートサロンを始めとするカスタムカーショーでは、毎年自動車メーカー本体が出展するだけでなく、パーツメーカーやカスタムショップなども意匠を凝らしたカスタムカー