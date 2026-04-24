ジョヤ・モーイが、ニューEP『All The Things』を本日4月24日にリリースした。 （関連：EL CAPITXN、TAEHYUNらとのコラボ楽曲がバイラルチャートイン背後にある物語も“再生される対象”に） 本作は、個人的な変化に満ちた一年を背景に、嫉妬や喪失、母性といった複雑な感情を多面的に描き出す作品。他者の語られにくい物語に焦点を当てた前作EP『Open Hearts』に対して、本作ではより内面的でパ&