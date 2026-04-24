これぞ、デスク作業のお供。大切な書類や精密機器に囲まれたデスクで、コップを倒したら大惨事。かといって、飲むたびキュッキュとフタを締めるのもめんどくさい…。 Photo: mio アメリカから再上陸したボトルブランド「owala（オワラ）」の「SmoothSip Slider」は、しっかり密閉されているのにすぐ飲めるのです。特許取得済の「スライダーリッド」