弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。日常生活で気になる法律クイズを解説した。同番組では、こたけが挙げた事例に、レギュラー陣が合法か違法かを予想する「クイズ！これって合法？違法？」を実施。その中でこたけは「美容室で施術をしてもらう時に、名前や年齢、職業をすべてウソで答える」を出題した。すると「ハラ