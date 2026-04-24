米サンフランシスコ在住のタレント野沢直子（63）が24日、自身のインスタグラムを更新。渡辺直美（38）とのプライベートショットを公開した。野沢は「直美ちゃん、遊びに来てくれた」と書き出し、米ニューヨーク在住の渡辺が自宅に訪れたことを明かした。そして「直美ちゃんのスタッフの方も来て、暑い日だったけど、4人でトラ作の鍋食べた」とつづり、野沢の夫と渡辺のツーショットも公開した。ファンからは「神ツーショ」「日本