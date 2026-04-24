タレント出川哲朗（62）が24日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。欠かさず見るテレビ番組を語った。出川は好きなテレビ番組について聞かれると「もちろん『アメトーーク！』や『水曜日のダウンタウン』は間違いなく面白いんだけど」とした上で、「最近必ず見るのは、伊集院君と佐久間さんの『テレ東批評』。あれは面白い」と、テレ東系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」を