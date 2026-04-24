ヴァン・ヘイレンの初代ボーカリスト、デイヴィッド・リー・ロスが２０２５年に、自身が保有していた楽曲の音楽出版権と著作権を多額の金額で売却して「金持ち」になっていたことを明かした。米音楽サイト「ヘヴィ・コンシークエンス」が２３日、報じた。デイヴィッドは米カリフォルニア州インディオで開催された音楽＆アート・フェスティバル「コーチェラ２０２６」（１０日〜１９日）の最初の週末にサプライズ出演し、テディ