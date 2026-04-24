ソフトバンク・前田悠伍投手が２４日、今季初先発を予定する２６日のロッテ戦（鹿児島）に向けて泰然自若を強調した。この日は福岡・筑後のファーム施設でダッシュや、ブルペン投球で状態を整えた。９日のファーム・リーグの巨人戦（Ｇタウン）では６回１失点、１７日の同・オリックス戦（タマスタ筑後）も５回１／３を１失点と直近２試合で安定した投球を繰り広げた。２軍４試合で１勝１敗１セーブ、防御率１・５６。「試合で